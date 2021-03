Preso dall'ira sfascia i mobili di casa, carabinieri in soccorso dei familiari

Trattamento sanitario obbligatorio per un sessantenne di Roccaromana. L'uomo aveva iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi nei confronti di alcuni familiari. Stando alle dichiarazioni dei vicini, per sfogare la propria rabbia, il sessantenne avrebbe cominciato a distruggere la sua abitazione. Ha iniziato a lanciare contro le pareti alcuni oggetti che aveva in casa, urlando a squarciagola. Oggi pomeriggio, alcuni abitanti del posto, preoccupati dalle grida dell'uomo, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pietramelara, e l'equipe medica del 118, che hanno provato a calmare il sessantenne. Successivamente, è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Già in passato il roccaromanese era stato al centro della cronaca locale, per aver aggredito i propri genitori.

