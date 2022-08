A fuoco appartamento a Mondragone Si salva famiglia con due bambini

MONDRAGONE - Risveglio con grande spavento e tragedia sfiorata a Mondragone dove un appartamento al primo piano di via Giardino, nel pieno centro storico, è andato a fuoco molto probabilmente per un corto circuito. A dare l'allarme sono stati gli stessi occupanti dell'abitazione, una famiglia di quattro persone tra cui due bambini in tenera età, spaventati dalle fiamme e dal fumo che stava iniziando ad invadere le stanze. Le loro urla hanno richiamato l'attenzione dei vicini. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. Nessuna conseguenza fisica ma solo tanto spavento per gli occupanti dell'appartamento

