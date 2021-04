Consigliere comunale ed ex candidato sindaco fermato per droga: perquisita la sua abitazione

CASAGIOVE - È stato condotto in caserma, in via Bologna, e perquisita la sua abitazione. L’ex candidato a sindaco e attuale consigliere comunale, leader di «Casagiove nel cuore», Danilo D’Angelo, è stato trovato in casa con un quantitativo non ben precisato di hashish e marijuana. Alla presenza del suo avvocato e dopo le formalità di rito, D’Angelo è stato portato in tribunale per l’eventuale convalida dell’arresto, per direttissima.