Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati, la polizia di Stato di Caserta ha denunciato due giovani di 25 e 22 anni accusati di spaccio di droga.

In particolare, gli agenti della squadra Volante della questura di Caserta hanno fermato l'auto in via Nazionale Appia di Casagiove rinvenendo due panetti di hashish del peso di 200 grammi e un tirapugni.