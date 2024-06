Casagiove, morto il comandante dei vigili urbani: proclamato lutto cittadino

Proclamato il lutto cittadino. Domani, bandiere a mezz’asta a Casagiove per la morte improvvisa del tenente Nicola Altiero, comandante della polizia municipale, stroncato, pare, da un infarto. Altiero si trovava in casa, quando, intorno alle 12 di oggi, ha accusato un malore e si è accasciato sul pavimento. I primi a soccorrerlo sono stati la moglie e i figli; sul posto, è accorsa anche un’ambulanza del servizio 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Aveva 64 anni.

«Oggi – commenta il sindaco Giuseppe Vozza – è un giorno di grande tristezza per la nostra comunità. A nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Il comandante Altiero lascia un’eredità di servizio e didedizione: il suo impegno per la sicurezza sarà di esempio per tutti coloro che continueranno il suo lavoro e di ricordo nella memoria collettiva di Casagiove».

Il sindaco ha disposto una giornata di lutto cittadino, invitando tutti a partecipare ai funerali, che si terrà domani, alle 15:30, nella chiesa di San Michele Arcangelo.