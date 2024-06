Trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere, per Giorgio Monaco, 24enne di Casal di Principe, si aspetta solo la convalida da parte del gip.

Ieri sera, durante la perquisizione dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, guidata dal capitano Marco Busetto, il giovane casalese conosciuto come “Mowgli” aveva tentato la fuga sui tetti. In casa, in via Taormina, sono stati ritrovata 2mila euro in contanti, droga e una pistola giocattolo, senza tappo rosso. Fermati anche due acquirenti dell'Agro aversano.

Accusato di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, per Monaco le porte del carcere si apriranno per la terza volta nella sua vita.