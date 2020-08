LEGGI ANCHE

Sentitosi scoperto dai carabinieri,un borsone con dentro quasi dueIl pusher, un 29enne, è stato così ammanettato per detenzione ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto a Casal di Principe (Caserta).I carabinieri della locale stazione si erano recati a casa del 29enne per un normale controllo, essendo l'uomo agli arresti domiciliari per altri reati; forse il 29enne ha pensato che i militari avessero scoperto la sua attività illecita di vendita dello stupefacente, così in fretta e furia ha lanciato sul tetto del vicino il borsone con dentro 1,8 chili di «erba» Il risultato è che la marijuana è stata trovata e recuperata, e il 29enne è finito in manette per un reato più grave; per ora è stato posto di nuovo ai domiciliari in attesa di convalida.