Casal di Principe, incendio in un'agenzia di scommesse: esclusi collegamenti con le sparatorie

Incendio al Punto Snai di via Vaticale a Casal di Principe. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, allertati da una donna che ha visto del fumo nero intenso fuoriuscire dai finestroni della struttura per fortuna vuota.

Diversi ed importanti i danni agli arredi e alle attrezzature ma nessuna vittima. L’agenzia di scommesse era infatti, chiusa in quel momento. Sul posto anche il maresciallo Michele Conte, comandante della stazione dei carabinieri di Casal di Principe, per escludere qualsiasi collegamento con i colpi di mitraglietta esplosi nella notte tra venerdì e sabato notte in piazza Mercato ed in via Bologna, contro la casa di Libero Emanuele Schiavone e suo fratello Ivanhoe, figli di Francesco- Sandokan.

All’origine dell’incendio di natura accidentale, ci sarebbe un guasto all’impianto elettrico.