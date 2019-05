Sabato 11 Maggio 2019, 10:23

Una donna nigeriana di 22 anni, M.P. incensurata e regolarmente sul terriorio nazionale è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Casal di Principe (Caserta) con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, a seguito di una perquisizione domiciliare in un'abitazione dello stesso Comune - eseguita sulla base di una segnalazione - è stata trovata in possesso di 25 grammi di marijuana suddivisa in varie dosi ed in possesso di 170 euro, ritenuto provento dello spaccio oltre a materiale da confezionamento. La donna è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli.