Nella giornata dell'autismo nasce Pepper il robot che aiuta i bambini speciali

CASERTA - Parla e comprende il linguaggio umano, percepisce le emozioni e agisce di conseguenza. È in grado di riconoscere se il suo interlocutore è contento o triste, se è sorpreso per qualcosa o arrabbiato, analizzando il tono della voce, la posizione della testa e la postura che si assume mentre si parla. È in grado di dialogare in diverse lingue, tra cui l’italiano. Si chiama Pepper ed è un robot dalle sembianze umane e di alta tecnologia, chiamato nel duro ed impegnativo compiti di aiutare i ragazzi autistici nel loro percorso terapeutico. «Voglio giocare con i ragazzi speciali e diventare loro amico». Si presenta così Pepper, oggi 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Caserta, casa sociale nell'ex Onmi:promesse e poche certezze L'INCIDENTE Precipita dal balcone mentre fa un selfie: fuori pericolo ragazza...



«L’idea nasce - introduce Michele Mariano Affinito, docente di informatica al Liceo Scientifico Siani di Aversa - dalla profonda convinzione che la tecnologia ed in particolare la robotica possano rappresentare un grosso contributo in termini terapeutici sia per i ragazzi che per le loro famiglie». L’idea di Affinito è rimasta tale solo il tempo necessario per esternarla, perché Vincenzo Abate presidente de «La Forza del Silenzio» non se l’è fatta dire due volte, forte anche della conoscenza di un importante lavoro condotto dal Laboratorio di Macchine Intelligenti dell’Università di Salerno, capitanato da Mario Vento del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. I tre enti, che in realtà collaborano già da anni su progetti specifici mirati al miglioramento della qualità della vita dei ragazzi autistici, finanziati dalla fondazione americana Micron Foundation, attraverso l’interessamento del manager italiano Claudio Leonetti, hanno dato vita al progetto “RoboTiAmiamo Gli Altri”. Presto Pepper, terminata la programmazione, raggiungerà i suoi nuovi amici a Casal di Principe.