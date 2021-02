CASAL DI PRINCIPE - Il Tribunale del Riesame di Firenze ha scarcerato oggi il commercialista di Casal di Principe, Amedeo Corvino, coinvolto nell’inchiesta della Dda fiorentina scattata il 20 gennaio scorso sfociata in 34 arresti sull’asse Campania-Toscana. Ad oggi, il professionista casertano, difeso dall’avvocato Guglielmo Ventrone, è il primo indagato - sui 34 destinatari della misura cautelare – ad essere stato scarcerato. Le posizioni degli altri indagati che si sono rivolti al Tribunale della Libertà sono in fase di decisione in queste ore. Il commercialista era accusato insieme ad altri di emissione di fatture per operazioni inesistenti aggravato dall’articolo 7 e concorso in associazione esterna. Delle 34 misure cautelari, 4 furono eseguite in carcere, 6 ai domiciliari, 9 agli obblighi di dimora e 15 misure in interdizione personale con divieto di svolgimento di tutte le attività inerenti l’esercizio di imprese. Sequestrati anche beni e disponibilità, anche per equivalente, fino alla concorrenza di circa 8,3 milioni di euro a diversi soggetti colpiti dal provvedimento.

