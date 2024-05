La voce di candidati impresentabili per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno a Casal di Principe, ha fatto scattare un allarme preciso. Ieri il sindaco uscente, Renato Natale aveva invitato tutti gli aspiranti primo cittadino a sottoscrivere protocolli ed impegni di legalità. Oggi, i cinque candidati a sindaco hanno unanimemente risposto sì. Per Lia Caterino che guiderà le due liste “La Scelta giusta” e “Direzione Casale”, «bisogna preservare il buon nome guadagnato sul campo dall’amministrazione della nostra città. Nelle mie liste non c’è alcun candidato con condanne, uno screening delle liste lo abbiamo fatto prima di unirci e puntare alla campagna elettorale e così andremo avanti per il bene di Casal di Principe».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Antonio Natale e Marisa Diana che per dieci anni (Diana si è dimessa l’8 aprile scorso) sono stati in giunta guidando il paese. «Sono assolutamente d’accordo con la necessità di mantenere le basi fin qui conquistate e anzi - dice Natale - penso che una volta consegnate le liste elettorali, che daranno ufficialmente il via alla campagna elettorale, sarebbe bello e molto utile per il paese intero, se come candidati a sindaco ci incontrassimo per prendere pubblicamente un impegno, a prescindere da chi amministrerà e da chi sarà all’opposizione».

La proposta non avrà difficoltà ad essere accettata, vista la propensione di tutti. «Sono completamente d'accordo con quanto ha affermato il sindaco Natale e aderirò senza esitare, anche perché tutto questo è in linea di continuità con quanto ho già fatto fino ad ora», conferma Diana a capo delle liste “Il Domani è oggi”, “Oltre con Marisa” e “CasaleSì”. Sonni tranquilli e nessun passo indietro neppure per Elisabetta Corvino che sarà sostenuta da 48 candidati consiglieri nelle tre liste “PrimaVera Casale”, “Insieme” e “La Rosa Bianca”. «La legalità - spiega - è stato l'orizzonte di riferimento per ogni azione posta in essere fin dal primo momento in cui ho pensato la mia candidatura, ritengo infatti sia il presupposto imprescindibile, la condizione necessaria per questa impresa. Sono disponibile a sottoscrivere impegni e protocolli a garanzia di tutti».

Ottavio Corvino che ha da tempo ufficializzato i nomi “La Svolta”, “Città nuova”, “Casale nel cuore”, va oltre e pur ribadendo che «l’impegno per la legalità non deve essere perso e dove possibile migliorato», provocatoriamente sottolinea: «così come ha dichiarato Renato Natale, le colpe dei padri non devono ricadere sui figli ed essendo avvocato so che la responsabilità penale è personale, quindi siamo pronti a firmare qualsiasi protocollo ma chi ha parenti, che hanno scelto in passato una strada sbagliata, non può essere penalizzato a vita purché lei o lui non siano direttamente investiti da processi di criminalità organizzata».