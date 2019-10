Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:44

A Casal di Principe apre la nuova scuola dell'infanzia, realizzata su un terreno confiscato alla camorra e dedicata a una vittima della criminalità organizzata, il carabiniere Salvatore Nuvoletta, medaglia d'oro al valor civile. soddisfatto il sindaco Renato Natale, che ha seguito l'iter di realizzazione del plesso, da quando, trea il 2014 e il 2015, è stato sbloccato il finanziamento del Miur da oltre un milione di euro. «Finalmente ci siamo, abbiamo impiegato cinque anni ma ce l'abbiamo fatta a dispetto di tante difficoltà».Con la materna dedicata a Nuvoletta, Casal di Principe può vantare ben due scuole dell'infanzia realizzate su beni confiscati; la prima, intitolata a Maria Montessori, è stata inaugurata nel maggio 2018 in un immobile di via Val d'Aosta, che fu ristrutturato ed adeguato ad ospitare le aule, «sanando» una situazione particolare, visto che prima di allora gli asili erano ospitati in strutture private, con dispendio di soldi pubblici. Ora arriva la nuova materna edificata da capo su un terreno «liberato» dalla camorra, per usare le parole di Natale.L'inaugurazione avverrà il 10 ottobre prossimo. Sono stati invitati alla cerimonia il ministro della pubblica istruzione, l'assessore regionale, i vertici provinciali delle istituzioni civili e delle forze dell'ordine, i responsabili di Invitalia, l'agenzia del Mef che ha gestito la gara d'appalto.