C'è un clima di attesa a Casal di Principe e non solo perché oggi si conoscerà l'esito del voto per il rinnovo del consiglio comunale. Ieri, molti commenti sono stati riservati ai colpi di mitraglietta esplosi la notte tra venerdì e sabato in piazza Mercato e in via Bologna, contro la casa di Libero Emanuele e Ivanhoe Schiavone, figli di Francesco "Sandokan", collaboratore di giustizia da marzo.

Il paese si ritrova come sospeso, a metà tra la Casal di Principe che si è liberata dalla camorra che aveva smesso di sparare dal 2008 e tra quella che ripiomba nella paura di trovarsi a dover assistere ancora a raid criminali e a possibili vittime. «Lo hanno preso?», «Speriamo che facciano presto», l'apprensione si rincorre. Il desiderio è di chiudere subito il capitolo e voltare nuovamente pagina verso quel processo di normalizzazione per il quale molto ha lavorato negli ultimi 10 anni, il sindaco uscente Renato Natale insieme alle associazioni e alla comunità.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, guidati dal capitano Marco Busetto, proseguono senza sosta e con il massimo riserbo. L'ipotesi del rischio che possa essere cominciata una faida tra figli di vecchi gruppi criminali e nuove leve resta quella più accreditata. Accontonate, sin dalle prime ore, le ipotesi di un'intimidazione dopo il pentimento di “Sandokan” e di un episodio collegato al voto. I colpi di mitraglietta contro il cancello degli Schiavone, indirizzati probabilmente a Libero Emanuele Schiavone, chiamato “il rosso per il colore dei suoi capelli (avrebbero chiesto di lui in un bar nei giorni scorsi), farebbero pensare a una caccia all'uomo. Se così fosse, resta da capirne i motivi e i mandanti, se casalesi o se di paesi vicini come Villa Literno dove Schiavone junior nei giorni scorsi è stato visto brindare con una bottiglia di spumante. Il figlio di “Sandokan” potrebbe, però, anche essere legittimamente spaventato e non sapere per quale ragione sia nel bersaglio, lui e la sua casa.

Intanto, le reazioni continuano ad alimentare il fuoco della speranza. Per primi i cinque candidati sindaco. Per Elisabetta Corvino «il paese non può, non vuole e non deve tornare indietro. È necessario un controllo del territorio più capillare e soprattutto tanto lavoro da parte delle famiglie di tutte le agenzie educative. Dobbiamo vigilare oggi più di ieri, soprattutto sui giovani, affinché nessuno possa più ripetere gli errori del passato che hanno ferito un intero popolo». Marisa Diana confessa che «gli episodi mi hanno molto turbata ma ho fiducia nelle forze dell'ordine che hanno strumenti investigativi superiori rispetto al passato e fiducia nella coscienza del popolo casalese molto maturata. La camorra non la vogliamo più, siamo un popolo sul cammino del riscatto e faremo di tutto per completarlo, senza tornare indietro».

Da Antonio Natale, la condanna e la promessa: «Gli anni di rinascita e gli sforzi fatti non saranno cancellati. Combatteremo ogni forma di illegalità al fianco delle forze dell'ordine e promuoveremo una cultura della legalità e rispetto. La cittadinanza tutta deve essere unita». «Un paese libero è tale se si libera da ogni tipo di paura. Per chi prova a metterci paura tranquillizza Ottavio Corvino - fosse anche quella del ritorno al passato, vigileremo con estrema attenzione». Condanna anche da Lia Caterino che sabato mattina è arrivata al flash mob, voluto dal sindaco, con il cartello “divieto di camorra”.

E poi la rete del Terzo settore che non ha mai smesso di essere avanguardia sociale. In una nota, i giovani dell'associazione Together, scrivono: «Il cambiamento è iniziato 30 anni fa, quando noi della nostra generazione eravamo neonati. Il cambiamento è iniziato dai nostri genitori, che hanno saputo insegnarci quale fosse la strada giusta per non commettere gli errori del passato. Ora, saremo ancora più attenti e vigili e denunceremo lottando per un futuro degno del coraggio e della determinazione del popolo di Casal di Principe».

Per don Tornino Palmese, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania, «la ribellione nata con l'uccisione di don Giuseppe Diana non si ferma. Lo scenario è inquietante ma non ferma l'azione di tanti, supportati dalla nostra Fondazione, che ogni giorno, impegnati sui beni confiscati ai clan, offrono opportunità nuove economiche e sociali». «È necessario tenere alta l'attenzione e stare vicino ai giovani, con azioni di prevenzione come formazione e attività specifiche, offrendo loro opportunità di pensare altri futuri possibili», dice Giuseppe Marino, responsabile di Fondazione don Calabria Casal di Principe.