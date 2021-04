Angela Casale da Caserta nel consiglio nazionale confederale di Confindustria

CASERTA - Il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria ha eletto Angela Casale, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Caserta, rappresentante dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale per il biennio 2021/2023. La neoeletta entrerà a far parte del Consiglio Generale a partire dalla seduta di insediamento del 19 maggio, che avrà luogo dopo i lavori della seduta privata dell’Assemblea di Confindustria.

Per la quarta volta nella storia di Confindustria un giovane imprenditore campano viene eletto quale componente del massimo organo confindustriale.

“Con convinzione – ha spiegato Angela Casale - credo nell'importanza dell’associazionismo come valore per migliorare il nostro Paese, nonché le nostre imprese. Spero che potremo lavorare per intensificare sempre di più il rapporto tra il mondo dell'impresa e quello della formazione, declinata nelle sue diverse componenti, perché rappresenta la vera risorsa strategica del Paese, necessaria per la crescita e l’innovazione del sistema manifatturiero. Questo discorso vale soprattutto per le regioni meridionali, che soffrono di più rispetto al resto del Paese, facendo registrare un gap di circa il 20% nell'attrazione di investimenti provenienti dall'esterno. La grande occasione offerta dal Recovery Plan – ha aggiunto Casale - rappresenta un richiamo alla responsabilità dei giovani imprenditori, innanzitutto sul piano etico, a favore delle nuove generazioni”.

Angela Casale, laureata in Economia e Commercio presso l'Università "Federico II" di Napoli, ha intrapreso la carriera accademica grazie ad una collaborazione con il Dipartimento di Geografia Economica, occupandosi di progetti dedicati all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel 2006 decide di svolgere esclusivamente l’attività imprenditoriale e diventa responsabile della produzione e successivamente curatrice dei rapporti esterni, in particolare con riferimento ai mercati del Medio Oriente, della storica azienda di famiglia, la Annamaria Alois, specializzata nella produzione di tessuti pregiati e complementi di arredo. Tra gli ultimi progetti realizzati il rifacimento dei tessuti di tendaggi e tappezzerie nel palazzo dell’Ambasciata italiana a Parigi, dei salotti privati del Presidente Mattarella al Quirinale e le collaborazioni per la realizzazione di una capsule collection con la Yamamay e con la storica azienda di cravatte E. Marinella, e con l’architetto Santiago Calatrava per un progetto al Museo di Capodimonte.

A salutare l’elezione di Angela Casale a componente del Consiglio Generale di Confindustria è stato anche il Presidente dei Giovani Imprenditori Campania, Vittorio Ciotola: “Era dal biennio 2013-2015 – ha dichiarato - che un campano non ricopriva tale importante ruolo. L’apprezzamento che Angela Casale ha riscosso è frutto sia dell’esperienza nella cura e gestione della propria azienda familiare sia di svariati anni di militanza, ai vari livelli, all’interno del Movimento dei GI di Confindustria. Ha sempre dimostrato serietà ed affidabilità ed ha contribuito fattivamente in ogni occasione di partecipazione. Un fattore significativo di questo successo, inoltre, è rappresentato dalla condivisione ed unità che il Comitato GI della Campania sta dimostrando di avere. Il traguardo raggiunto oggi è frutto di un progetto condiviso già con la precedente presidenza campana di Francesco Palumbo e con i precedenti presidenti territoriali che il nuovo Direttivo ha deciso di sostenere e portare avanti. Per questo, ringrazio tutti gli attuali Presidenti GI per il grande lavoro di squadra svolto e per l’impegno che ogni giorno profondono sui loro territori”.