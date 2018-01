Colpo ai Casalesi: il contabile del clan catturato nell'hinterland napoletano

Giovedì 25 Gennaio 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perquisizioni a tappeto fino a tarda sera, ieri, nei comuni a nord di Caserta. Che fosse nell'aria un'operazione di rilevanza è stato chiaro quando, in serata, è iniziato un viavai verso la questura. In mattinata si è poi appreso dell'arresto di Armando Schiavone, uccel di bosco da novembre, scappato dopo una condanna a quasi dieci anni di reclusione.Latitante, dunque, ai piedi del Matese, come tanti prima di lui - Giuseppe Setola incluso - con la «targa» dello stesso clan. In fuga da tre mesi da una condanna a dieci anni di carcere: da dodici ore è in cella Armando Schiavone, solo omonimo dei potenti boss di Casal di Principe, non legato a loro da parentela alcuna, ma da qualcosa che, nella malavita, vale forse di più: i soldi.La squadra mobile di Caserta, coordinata dal vicequestore Filippo Portoghese, lo ha arrestato quando aveva ormai aveva abbandonato i suoi nascondigli tra Alife e Piedimonte Matese, ed era approdato a Cercola, comune alle porte di Napoli.Per la Dda di Napoli, Armando Schiavone svolgeva per i Casalesi il ruolo di contabile.L'inchiesta che ha portato alla cattura è stata coordinata dal pool antimafia diretto dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio, sostituto Maurizio Giordano.Al momento della cattura, Schiavone era in macchina con due uomini di 35 e 39 anni, entrambi denunciati per favoreggiamento aggravato dalla finalità mafiosa. Alla cattura si è arrivati attraverso un capillare lavoro di pedinamento di persone collegate al ricercato.