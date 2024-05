Una serata all'insegna del divertimento con giochi, popcorn, zucchero filato, palloncini, mascotte e baby-dance, quella svoltasi in piazza Falcone a Casaluce, all’inaugurazione del “Parco giochi inclusivo”, organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Caritas Aprano e della Pro Loco di Casaluce.

Tutta l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Francesco Luongo, era schierata al taglio del nastro, numerosi i cittadini e i bambini presenti. Il sindaco, dopo il taglio del nastro e dopo i ringraziamenti di rito, ha voluto rimarcare che il parco è di tutti e quindi tutti devono fare in modo che rimanga curato e non venga vandalizzato, rivolgendosi soprattutto ai genitori, chiedendogli di parlare con i propri figli, raccomandandogli di rispettare gli spazi pubblici come fosse casa loro. Ha precisato inoltre che il parco al momento è dotato di videosorveglianza, che spera di togliere un domani perché non ce ne sia più bisogno, ed ha annunciato che l’amministrazione è già a lavoro per realizzare un altro parco giochi al rione Casalnuovo a Piro.

«È bello che nelle nostre comunità cresca la disponibilità di spazi pubblici accessibili a tutti e soprattutto inclusivi - ha dichiarato il presidente della locale Pro Loco Antonio Macchione - in particolare quelli destinati all’attività ludica e motoria di bambini e bambine, attrezzati e pensati per garantire quindi non solo l’accessibilità, ma anche e soprattutto la piena interazione, socializzazione, condivisione dei momenti di gioco e di crescita. Grazie quindi al Comune di Casaluce e a tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione».