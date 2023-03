A Casapulla nasce la Protezione civile junior

Cerimonia nella sala consiliare di Casapulla per l'investitura dei primi quattro componenti della Protezione civile junior. Alla presenza del sindaco Renzo Lillo e dell’assessore delegata Santina Santorelli, il coordinatore dei volontari Salvatore Santoro ha sottolineato che«la Protezione civile di Casapulla avrà ufficialmente il primo gruppo Junior della provincia. Dopo il corso di formazione, da oggi saranno con noi quattro giovani pronti ad aiutare il prossimo».

L’assessore Santorelli ha aggiunto: «Vedere un gruppo di giovani mettersi in gioco a disposizione della comunità è una cosa bellissima e lodevole per questi ragazzi e per le loro famiglie. Invito i volontari Junior a divertirsi e a godersi appieno questa fantastica esperienza di vita».

Il sindaco Lillo ha spiegato che «molte volte l’attività della Protezione Civile viene affiancata ad eventi catastrofici. Per fortuna non è sempre così, visto che i volontari svolgono anche servizi di assistenza e di supporto nei confronti della popolazione, come è successo durante il terribile periodo della pandemia, quando sono diventati dei veri e proprio angeli custodi. L’appoggio dell’amministrazione alla Protezione Civile ci sarà sempre e siamo orgogliosi di questi ragazzi che hanno deciso di mettersi a disposizione del prossimo». Sono quattro gli under 18 che hanno superato il corso e che andranno a comporre il nucleo di Protezione civile Junior di Casapulla: Marika Martucci, che ricoprirà anche il ruolo di coordinatrice, Luigi Iannotta, Giusy Crocco e Aldo Improta.