Disponibilità liquide per e, per equivalente, beni nella disponibilità dell'amministratore per un valore di 425mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza alla, società con sede legale a Caserta che si occupa della gestione di. La società, che fa capo all'imprenditoreera stata oggetto di una denuncia da parte dell'che aveva contestato l'omesso versamento di ritenute per il 2015.Il sequestro preventivo è stato firmato dal gip del tribunale di( Caserta), su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato disposto in seguito ad una denuncia dell'Agenzia delle Entrate che ha contestato l'omesso versamento di ritenute per l'anno d'imposta 2015. La Procura aveva chiesto la misura cautelare reale del patrimonio illecitamente accumulato, per inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall'evasione. Per eseguire il sequestro, le fiamme gialle di Caserta hanno individuato ingenti disponibilità finanziarie sui conti correnti societari.