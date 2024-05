Il Salone del libro di Torino apre domani. «Vita immaginaria» è l’affascinante tema di questa trentaseiesima edizione. L’evento, che proseguirà fino a lunedì, rappresenta una meta molto ambita per le case editrici. Terra di Lavoro è presente con una buona delegazione. E poi quest’anno la sezione cinema è curata dal casertano doc Francesco Piccolo. In più, Caserta ha il titolo di Città che Legge, ed è anche territorio di produzione editoriale. Non passerà inosservata a Torino la qualificata presenza casertana, che si sta imponendo sempre più sul mercato, conquistando consensi e apprezzamenti. Hanno risposto presente Terre Blu, casa editrice cittadina, ed Edizioni Spartaco, con sede in Santa Maria Capua Vetere ma promozione e distribuzione nazionali: è alla sua 23esima partecipazione. È la prima volta invece per Melagrana che opera nel sociale e che sabato alle 14,30 presenta il libro “Dare” di Roberto Malinconico.

Chi partecipa per la seconda volta al Salone del libro è Terre Blu, che fa capo all’eclettico architetto casertano Giuseppe Coppola, impegnata sul territorio in attività culturali e artistiche. Le novità riguardano la collana Sguardi, dedicata all’illustrazione e alla narrazione per immagini, che pubblica albi di grande formato dedicati a fiabe e racconti contemporanei cui si affiancano la rivisitazione di fiabe tradizionali, come “Biancaneve” e “Cenerentola”. Per quanto riguarda la contemporaneità, sarà presentata in anteprima la fiaba di Franco Arminio “Ordito. Il paese dei mestieri mai visti”, illustrato dall’artista casertano Battista Marello. In evidenza ci sarà anche un racconto per immagini di Nino Longobardi, artista visivo di fama internazionale, “Pinocchio”, che trasforma il capolavoro di Collodi in un libro muto, fatto cioè di soli disegni che illustrano con grande forza espressiva la storia di morte e rinascita. A proposito del “Pinocchio” di Nino Longobardi, va detto che Terre Blu al Salone presenterà una copia in versione libro d’artista, con tanto di microchip che ne garantisce l’autenticità tramite blockchain. E la casa editrice casertana proporrà anche un importante esperimento didattico condotto con gli allievi della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Caserta, “La città di utopia”, autori delle descrizioni e delle illustrazioni visionarie che compongono il libro. I ragazzi saranno presenti in fiera.

Ugo Di Monaco, titolare e direttore commerciale di Edizioni Spartaco: «Partecipare al Salone è importante per una casa editrice con sede al Sud. Al di là dell’incontro diretto, stimolante e decisamente gratificante con i lettori, offre l’opportunità di entrare in contatto con giornalisti, librai e addetti ai lavori». Edizioni Spartaco è presente al Salone con un fitto calendario di incontri e scrittori provenienti da tutta Italia. «Parteciperà, poi – dice Di Monaco – una valida e interessante componente casertana: Rita Raucci e Stefania Spartaco, coautrici con Maria Giovanna Petrillo e Claudio Lombardi del saggio “Inganni e potere. Il gaslighting” in uscita il 17 maggio in tutte le librerie e nei bookshop online. Saranno a Torino domenica e lunedì per proporlo in anteprima ai lettori del Salone, tappa significativa del percorso avviato con il corto “Io vivo per te”, di cui Rita Raucci è ideatrice, interprete e, con Claudio Lombardi e Paolo Mazzarella, sceneggiatrice. Lo short film è visionabile attraverso il QR Code all’interno del libro». E ancora, nello stand della Regione Campania ci sarà la giovane start up FW Produzioni, innovativa e a vocazione sociale. A Torino presenterà il libro “Rosso Vanvitelliano” di Patrizio Ranieri Ciu. Lunedì alle 18,30 nella Sala nel Padiglione Oval.

Nello stand della Regione Toscana con la casa editrice Pacini Fazzi batterà un cuore casertano. È il libro “Portami a Napoli: Maria Amalia di Sassonia” della scrittrice e giornalista Nadia Verdile. La presentazione lunedì alle 15. Nello stand della Regione Puglia c’è invece la casa editrice Terra Somnia, fondata dagli scrittori Paolo Miggiano e Alessia Guerriero, entrambi operativi a Caserta. Il libro «Maresa» della casertana Angela Porfidia, prematuramente scomparsa, sarà presentato venerdì dallo stesso Miggiano. E voleranno da Sant’Arpino a Torino gli studenti della scuola media Vincenzo Rocco arrivati alla finalissima dei Comix Games 2024. È questo il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con la partecipazione della casa editrice Mondadori, del Museo Egizio e di Bper Banca. L’appuntamento è per lunedì.