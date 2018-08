CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 10:25

La Reggia delle meraviglie, il giorno dopo le botte e le denunce , continua a fare migliaia di visitatori. Tra questi anche la Principessa Alexandra di Kent, cugina della Regina Elisabetta d'Inghilterra, che ha apprezzato le bellezze del gioiello vanvitelliano guidata dal responsabile del parco. Eppure non è sfuggito a qualche turista il chiacchiericcio tra i dipendenti che ancora commentavano le disavventure del giorno prima.«Mi hanno detto che si son picchiati ieri mattina ha spiegato Francesca Rivoli, di Montalcino e non so se ridere o piangere. Mi chiedo come sia possibile non capire quanta importanza abbia lavorare in un posto così bello. Ma come si fa a non rispettare la bellezza, l'arte, la maestosità di questo luogo! Spero che chi ha la responsabilità prenda decisioni drastiche affinché serva da esempio anche per gli altri. Questo luogo è splendido, va difeso, protetto, rispettato». Con lei un gruppo nutrito di visitatori toscani diretti poi a Sorrento. «Certo che non deve essere facile ha aggiunto Simona Messini di San Galgano gestire anche le liti dei vetturini. Ma perché si deve fare così brutta figura?».