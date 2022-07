Caserma della finanza, sei anni di caos L'attesa è finita: «Ad agosto si lavorerà»

Tra la fine del prossimo mese di agosto e l'inizio di settembre riprenderanno i lavori di completamento della nuova sede del comando provinciale della Guardia di Finanza in piazza Sant'Anna, dove ancora svetta l'altissima gru all'interno del cantiere recintato addossato al Santuario. La notizia viene dal provveditore alle Opere Pubbliche di Campania e Molise, Placido Migliorino che ha inserito tra le opere sospese cui dare immediata ripresa anche l'edificio che fu già ospedale di Caserta e per gran parte già riconvertito a sede della Guardia di Finanza.

Il completamento dei lavori dovrebbe avvenire entro due anni.

Nella mattinata di giovedì scorso animazione di vetture delle Fiamme Gialle nel recinto del cantiere, ispezione dello stato dell'arte, come si dice in gergo, guidata e relazionata dal provveditore Migliorino e dall'ingegnere Gennaro Salzano al generale Michele Carbone, comandante interregionale, al comandante provinciale colonnello Giuseppe Furciniti. C'erano anche i rappresentanti dell'impresa con il direttore tecnico cui sono stati assegnati i lavori di completamento dell'opera ferma da circa un quinquennio. Ultima tappa, si spera, di un iter tortuoso, intoppi e ostacoli che hanno caratterizzato un'opera cui tanto ha tenuto il comando generale della Guardia di Finanza per dotare la città capoluogo di una sede adeguata alle esigenze operative del comando provinciale, ancora oggi ristretto nella caserma Bovienzo di via G.B. Vico che dal cantiere della nuova sede è distante meno di cinquanta metri. Il Mattino ne ha scritto nel maggio 2021, erano già sei gli anni di sospensione dei lavori.



Ancora oggi e si ritiene venga presto aggiornato, all'esterno della recinzione del cantiere in piazza Sant'Anna c'è lo stinto tabellone in cui si leggono le tappe dei «Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile demaniale Ospedale Civile San Sebastiano di Caserta da destinare a sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza». Le date: lavori avviati il 15 gennaio 2010, completamento previsto nei 900 giorni successivi, quindi sospensione dal 28 gennaio 2011 all'8 marzo 2012, ripresa e nuova interruzione nell'estate del 2015. La storia che si intuisce e ci rifacciamo alle precedenti cronache, è tutta una concatenazione di intoppi per una burocrazia esasperatamente interpretata, a monte il terremoto che colpì l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 che oltre ai terrificanti effetti che si conoscono, ne generava di ulteriori nelle normative di costruzione delle opere pubbliche, per l'adeguamento a nuovi criteri di sicurezza e negli impieghi dei materiali da costruzione. Questo il motivo dei lavori interrotti a Caserta e dell'inizio di un balletto di interpretazioni per l'aggiudicazione del proseguimento delle operazioni, graduatorie sul filo dei punti centesimali, retrocessione di vincitori, ricorsi e rinvii. Uno dei progetti di adeguamento finanziario comportava, nel 2015, l'aumento di circa quattro milioni di euro che i vertici della Guardia di Finanza si dichiararono pronti a integrare. Non accadde nulla ma il faldone contenente i poderosi fascicoli di queste pratiche è stato finalmente riportato alla luce dalla buona volontà dall'ingegnere Placido Migliorino, buon conoscitore degli ostacoli che caratterizzano soprattutto gli iter burocratici delle opere pubbliche soprattutto nel nostro Sud.