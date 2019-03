Lunedì 25 Marzo 2019, 13:08

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali appartenenti all'ex caserma «Mario Fiore» di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Per il 29 marzo, informa una nota del ministero della Giustizia, è prevista la consegna dei nuovi spazi, interamente rifunzionalizzati, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.La ristrutturazione, eseguita dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli, è stata realizzata grazie ai fondi posti a disposizione dal Ministero della Giustizia. «Nell'edificio di via Mario Fiore - spiega ancora la nota - verrà trasferito l'intero settore civile, che attualmente si trova in una struttura privata in via Santagata, con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e del servizio a beneficio degli utenti. La disponibilità di questi nuovi spazi, appartenenti al Demanio dello Stato e, quindi, utilizzati a titolo gratuito, consentirà un notevole risparmio di spesa. Verrà, infatti, rilasciata la sede di proprietà privata finora utilizzata con un risparmio di 350mila euro annui del canone di locazione. Le maggiori risorse economiche ora a disposizione permetteranno ulteriori investimenti nello stesso territorio, come già avvenuto in passato».«Sempre nell'ambito dell'attività portata avanti dal ministero della Giustizia - spiega ancora la nota - per assicurare una definitiva e adeguata sistemazione degli uffici di Santa Maria Capua Vetere, recentemente è stato consegnato un altro immobile ristrutturato, dove sono attivi ora l'ufficio GIP e quello della Presidenza del Tribunale».