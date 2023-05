Caserta, scontro sul parking interrato: il Demanio chiede 14 milioni

Il parcheggio interrato di piazza Carlo di Borbone finisce ancora una volta nelle aule del tribunale. A citare in giudizio il Comune di Caserta e l’Organo straordinario di liquidazione sono l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Finanze che rivendicano un importo di oltre 14 milioni di euro per i canoni di occupazione dell’area nel periodo compreso tra il 2001 e il 2017 prima cioè che il Demanio trasferisse la proprietà del compendio al Comune. Un importo, quello richiesto, che l’amministrazione definisce spropositato.

L'Osl con deliberazione numero 51 del 10 giugno 2022 ha disposto l’ammissione della somma alla massa passiva e proposto in via transattiva il pagamento dell’importo decurtato del quaranta per cento per un totale di circa 107mila euro. Il Demanio non ha ritenuto però congrua la cifra e ha deciso di adire le vie legali. Da qui il contenzioso che vedrà le parti scontrarsi in tribunale a fine giugno.