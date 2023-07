Confindustria, la squadra si rinnova: eletti i nuovi vicepresidenti

Oggi nel corso dell’assemblea di Confindustria Caserta sono stati eletti i vice presidenti per il biennio 2023-2025. Alla squadra già composta da Adolfo Bottazzo, amministratore e digì della Yma (con delega alla Cultura d’Impresa), Luigi della Gatta, dell’omonimo gruppo operante nel settore edile (Smart City e Grandi Opere), Vincenzo Giannotti, presidente del Tarì (Competitività territoriale) e Ludovica Zigon, direttrice commerciale del Gruppo Getra (Energy & Green Economy), si aggiungono Monica Rispoli, Plant Manager Coca Cola Hbc Italia, con delega all’innovazione, ricerca e sviluppo, e Alessandro Falco, partner della Falco&Associati, con delega al credito e finanza. Completano la squadra, in qualità di vicepresidenti di diritto, il presidente del Gruppo Giovani Pasquale Lama (delega all’Education e Politiche giovanili), il presidente dell’Ance, Antonio Pezone (Sviluppo urbano), il presidente della Piccola Industria, Massimiliano Santoli (Marketing associativo) e il past president Gianluigi Traettino.



La squadra - come sottolineato in un comunicato - porterà avanti il lavoro avviato nel 2021 con l’inizio della presidenza di Beniamino Schiavone, affiancando e supportando le aziende nell’evoluzione dei mercati e continuando l’impegno per il rilancio del territorio, accrescendone l’attrattività e la competitività. «Il tessuto produttivo della provincia - dice Schiavone - ha dato ampia dimostrazione di essere saldo, soprattutto nei momenti più difficili, vissuti prima nel corso della pandemia e poi con la crisi energetica. Oggi, nonostante le avversità del periodo, stiamo finalmente vivendo una ripresa dell’industria e dell’economia, consapevoli dell’importante contributo che può dare Caserta, essendo l’area industriale più grande del Mezzogiorno»