Trasporta rifiuti con motocarro senza revisione e patente: scattano multa e denuncia

Il Nucleo ambientale della Polizia municipale di Caserta ha sequestrato un motocarro pieno di rifiuti provenienti da illeciti smaltimenti. Il veicolo, risultato anche sprovvisto di revisione, senza copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo da maggio, è stato sequestrato. Al conducente, un casertano di 64 anni, risultava revocata la patente di guida dal 2013.

La Polizia municipale, diretta dal comandante Luigi De Simone, ha sanzionato il conducente per guida senza patente con una multa di 5.100 euro, per mancanza di copertura assicurativa (con relativa sanzione di 866 euro) e per reiterate omesse revisioni, applicando una sanzione di 346 euro. Il 69enne è stato denunciato per illecito smaltimento di rifiuti e per omessa custodia di un veicolo già sottoposto a sequestro.