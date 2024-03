Mensa dell'amicizia, l'inaugurazione in parrocchia con il vescovo

Presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Caserta, nella Solennità di San Giuseppe, il vescovo Pietro Lagnese, ha inaugurato la “Mensa dell’Amicizia” struttura dedicata alla memoria del giovane Marco Dongu, giornalista scomparso tragicamente in un incidente stradale, alla presenza dei genitori e di una delegazione dei vigili del fuoco di Caserta di cui è comandante Paolo Massimi. Don Antonello nell’evidenziare come sono più di cento i volontari che vi si alterneranno nelle varie mansioni, ha messo in risalto come la chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini è il cuore della comunità.

Il vescovo Lagnese che alla presenza di numerosi fedeli ha benedetto la struttura ha evidenziato come fra essa e il quartiere c’è l’occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell’evangelizzazione e della dioconia della carità. Ed è in questa trama di relazione che si inserisce la “Mensa dell’Amicizia” inaugurata con la benedizione del Signore.