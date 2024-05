Tommaso De Simone è stato rieletto all'unanimità alla carica di presidente della Camera di Commercio di Caserta. Rinnovato anche il consiglio che affiancherà De Simone, al suo terzo mandato alla guida dell'ente casertano. Al termine dell'assemblea c'è stato l'intervento del governatore Vincenzo De Luca, arrivato direttamente da Caivano. Il presidente della giunta regionale si è complimentato con De Simone, sottolineando la compattezza della Camera di Commercio casertana.

Complimenti anche dal sindaco di Caserta Carlo Marino: «La rielezione di Tommaso De Simone è una buona notizia per il nostro territorio. Si tratta di un riconoscimento all’ottimo lavoro portato avanti in questi anni e che, ne sono certo, proseguirà in futuro. De Simone è una risorsa importante per la nostra comunità e il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo della provincia di Caserta».