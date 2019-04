CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 14:00

Mobilità sostenibile, entro fine anno la svolta. Anche a Caserta. Si parte con l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Tredici le stazioni attive in città tra maggio e dicembre. Le prime due sono già state posizionate in via La Pira e piazza Cattaneo e verranno elettrificate entro dieci giorni. Le altre verranno posizionate in via Acquaviva, via Roma, viale Medaglie d'Oro, via Ferrara, via Borsellino, via Caduti sul Lavoro, via Don Bosco e viale Lamberti. Ancora incerta invece la localizzazione di tre ulteriori centraline. L'amministrazione comunale sta infatti valutando la possibilità di installarle nelle frazioni ma prima bisognerà effettuare una serie di sopralluoghi tecnici per valutarne la fattibilità e verificare che non ci siano vincoli di alcun tipo. Stando ai dati diffusi da un recente monitoraggio, a Caserta utilizza l'auto elettrica appena il tre per cento della popolazione ma si stima un incremento del trenta per cento in due anni.