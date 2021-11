Caserta, 16 milioni di euro per ristrutturare le scuole e i licei

Un finanziamento di oltre 16 milioni di euro (16.340.000 euro) alla Provincia di Caserta per interventi di manutenzione straordinaria in sei scuole superiori del Casertano. I fondi sono stati assegnati dal ministero dell'Istruzione in seguito all'approvazione di sei progetti di edilizia scolastica per interventi di messa in sicurezza, principalmente di adeguamento sismico e riqualificazione.

APPROFONDIMENTI VIDEO Guerrieri per la ricerca, con Donnarumma 10mila euro al Gemelli LA STORIA Un'ambulanza pediatrica nel nome di Carlo e Veronica, vittime... IL CASO Contro l'artrite reumatoide nuovi farmaci e jack-inibitori: il...

Gli istituti che potranno usufruire di questa prima tranche di finanziamento sono il liceo classico «Cirillo» di Aversa, che avrà 3.444.760 euro, il liceo classico «Giannone » di Caserta, che avrà a disposizione 1.657.147 euro, il liceo Statale «Pizzi» di Capua (3.482.746,79 euro), l'istituto «Caso» di Piedimonte Matese (3.457.662,76 euro), l'istituto «Marconi» di Vairano Patenora (3.048.696,93 euro) e il liceo scientifico «Cortese» di Maddaloni (1.248.986,93 euro).

«Questi nuovi interventi tecnici in programma rafforzeranno ulteriormente il piano di ammodernamento e di messa in sicurezza delle scuole superiori di Terra di Lavoro», ha dichiarato il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca. «L'obiettivo primario - ha aggiunto - è quello di garantire strutture scolastiche non solo moderne, dotate di attrezzature e servizi funzionali ma soprattutto sicure per i nostri ragazzi. Abbiamo il dovere di custodire e valorizzare, per quanto più possibile, il nostro patrimonio edilizio scolastico ed in tale direzione sono orientati tutti gli interventi tecnici in programma».