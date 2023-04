Maddaloni, spaccio di droga: arrestato 26enne

La polizia di Stato di Caserta, nella decorsa notte, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, ha arrestato in flagranza di reato un soggetto di anni 24 e denunciate in stato di libertà altre due persone, responsabili del reato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, gli agenti del commissariato di Maddaloni venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in un quartiere periferico del centro caudino, ponevano in essere una mirata attività investigativa e di osservazione.

Le serrate indagini consentivano di ricostruire il modus operandi del gruppo e di cogliere in flagranza il 24enne e le altre due persone, dedite all’attività di spaccio. I poliziotti del Commissariato, coadiuvati dagli agenti della locale Squadra Volante, intervenivano bloccando i tre soggetti e procedevano alla perquisizione di un appartamento, utilizzato per realizzare l’attività criminosa, constatando l’installazione di una grata alla porta di ingresso e di un articolato sistema di micro-telecamere, per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Inoltre, si individuavano delle intercapedini ricavate nei battiscopa della casa e nei muri, appositamente predisposte per nascondere la droga da vendere agli acquirenti. Al termine dei controlli, si rinvenivano sostanze stupefacenti, strumenti di precisione utili per il confezionamento delle dosi, nonché, delle banconote e monete ritenute provento dell'attività di spaccio. Dopo gli adempimenti di rito, il 24enne veniva tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre gli altri due soggetti, un uomo ed una donna, venivano denunciati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.