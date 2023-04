Caserta: a Sal Leucio arrivano Rosa Chemical, Samurai jay e CoCo

Rosa Chemical, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, annuncia il suo tour estivo. Lunedì 24 luglio si esibirà al Belvedere di San Leucio, nell’ambito dell’ottava edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”. Ad anticipare il suo live al festival diretto da Massimo Vecchione ci saranno anche i rapper Samurai Jay e CoCo, per una serata che si annuncia imperdibile.

Rosa Chemical si è imposto nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban, in particolare con il suo manifesto artistico “Polka”, per non parlare del pezzo che ha presentato a Sanremo, “Made in Italy”, che è certificato disco d'oro.

Al cartellone di Un'Estate da BelvedeRE 2023 parteciperanno anche altri artisti: Peppe Iodice il 15 giugno, Francesco Cicchella il23 giugno, Paky e SLF il 26 giugno, Edoardo Bennato il 29 giugno, Massimiliano Gallo il 30 giugno, Jethro Tull il 1 luglio, Steve Hackett il 10 luglio, Il musical “Forza Venite Gente” l'11 luglio, Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra il 25 luglio, Ernia il 31 luglio, Stefano Bollani il 5 settembre e Nino D’Angelo l'8 settembre. Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.