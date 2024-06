Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire con esattezza quanto accaduto, ma è stata una notte di paura quella tra mercoledì e ieri a Recale. In via Unità d'Italia, infatti, intorno alle 3, una donna di 61 anni è stata più volte accoltellata mentre dormiva nel suo letto e, secondo quanto si apprende, ha riportato gravi ferite nella zona dell'addome, del torace e all'altezza del collo. È stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il marito, A.M., 65 anni, che avrebbe confessato di essere l'autore del gesto.

APPROFONDIMENTI Ad Ailano un allevamento illegale di suini Caserta, carabinieri: «Uniti contro criminalità» Caserta, «No all’antenna»: la rivolta dei residenti

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 accorso sul posto, dove sono subito arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Macerata Campania e del comando di Santa Maria Capua Vetere. Il motivo della violenza è ancora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo una prima ricostruzione, alla base del gesto ci sarebbe una lite avvenuta per motivi familiari. La figlia della coppia, dopo aver sentito le urla della donna, si è subito diretta nella camera da letto per soccorrere la mamma ed è rimasta lievemente ferita a una mano in maniera accidentale.

E proprio in camera da letto, al loro arrivo, i carabinieri hanno rinvenuto diverse tracce di sangue, che poi si estendevano, in maniera minore, in altre parti della casa. Adesso saranno le indagini dei militari dell'Arma a chiarire ogni dettaglio sull'accaduto e a ricostruire con esattezza il motivo del gesto che ha scosso la notte di Recale.

Dopo l'episodio, è intervenuto anche il sindaco della cittadina alle porte del capoluogo, Raffaele Porfidia: «Attendiamo di conoscere con certezza i dettagli di quanto accaduto grazie alle indagini dei carabinieri - ha sottolineato il primo cittadino - Noi cerchiamo sempre di mettere in campo diverse iniziative e una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne. Abbiamo installato due panchine rosse, anche nella casa comunale, simbolo del contrasto alla violenza di genere. Ma soprattutto siamo costantemente impegnati nelle attività di sensibilizzazione per la cittadinanza. E cerchiamo di portare queste iniziative anche all'interno degli istituti scolastici, affinché si possa prendere piena coscienza di questo triste fenomeno sin da ragazzi».



E mentre a Recale le indagini chiariranno con esattezza i contorni dell'accoltellamento avvenuto nella notte, un altro grave episodio di violenza si è verificato a Caserta. I poliziotti della Squadra Volante della Questura, nel capoluogo, hanno arrestato un 23enne, di origine brasiliana, per maltrattamenti nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti in soccorso di una giovane donna, che si è presentata visibilmente agitata all'ingresso della Questura, con numerosi lividi sul volto e sul collo.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di ricostruire le vicende precedenti, avvenute nell'abitazione in cui la donna abitava insieme al figlio di un anno e al compagno che, in preda a un attacco di gelosia per una telefonata ricevuta, l'ha aggredita, stringendole le mani al collo e colpendola con alcuni schiaffi. La giovane è riuscita a liberarsi e a fuggire in strada con il piccolo, ma è stata raggiunta dal compagno, che l'ha scaraventata a terra, prendendo con sé il bambino. Dopo aver ricostruito i fatti, i poliziotti hanno rintracciato l'uomo nell'abitazione, dove è stato trovato insieme al piccolo. È stato arrestato, in flagranza differita e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il piccolo è stato affidato alla madre.