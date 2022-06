Caserta, aggredisce la convivente incinta e poi i carabinieri: arrestato

Prima ha minacciato e aggredito la convivente in stato di gravidanza; poi ha bruciato gli abiti della compagna che erano nell'armadio; e infine ha inseguito la donna nell'abitazione in cui aveva trovato rifugio, dando alle fiamme l'auto del proprietario di casa, un conoscente della donna.

È accaduto a Caserta, protagonista un 45enne arrestato dai carabinieri. L'uomo ha aggredito anche i militari che cercavano di fermarlo e i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La donna ha raccontato ai carabinieri dei continui maltrattamenti subiti per mano del compagno, che non aveva mai denunciato per paura. Il 45enne è ora agli arresti domiciliari.