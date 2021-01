CASERTA - Dovrà rispondere di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il 40enne che ieri, nel tardo pomeriggio, ha aggredito un ausiliare del traffico in via Cesare Battisti, a Caserta. Probabilmente a causa dello stato di ebrezza in cui versava, l’uomo senza alcun motivo ha iniziato dapprima ad inveire verbalmente contro l’ausiliare in servizio per poi iniziare a strattonarlo e spingerlo ripetutamente. Via radio, l’ausiliare ha chiesto aiuto ai colleghi della municipale che lo hanno immediatamente raggiunto.

L'uomo è stato portato al comando e denunciato. Per lui è scattato il daspo urbano che prevede una sanzione di 100 euro e l'allontanamento dalla zona per due giorni. Già agli inizi di gennaio, lo stesso soggetto si era reso protagonista di un'altra aggressione ai danni del personale della polizia municipale intervenuta in un sinistro verificatosi in via Roma

