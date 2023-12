Un weekend da sold out, a Caserta quello che comincia oggi. Le strutture ricettive casertane sono, infatti, quasi tutte al completo. La festività dell'Immacolata, che quest'anno cade di venerdì, ha favorito un movimento turistico consistente. «Da noi la situazione è molto soddisfacente: tutte le camere sono, infatti, prenotate per il fine settimana», dice Anna Bifulco, titolare e direttrice dell'Hotel Bruman nel centro di Caserta. «Ma il pienone per il mese di dicembre è limitato a queste giornate.

APPROFONDIMENTI Un messaggio ai familiari poi il volo dall'Acquedotto Mattarella al Sacrario per l'omaggio ai Caduti della storica battaglia Strangolata dal figlio a Capodrise, i consulenti: «Era incapace di intendere e di volere»

Certo ci sono prenotazioni per Natale e la vigilia, ma in questo caso si tratta prevalentemente non di turisti ma di persone che hanno parenti qui e vengono a trascorrere le festività con loro. Si tratta di clienti che tornano tutti gli anni. Peraltro, i turisti "veri", non si fermano mai più di due giorni, ritenendo questo tempo sufficiente per visitare la Reggia e non conoscendo altro al di fuori di questa. Siamo spesso noi a promuovere il territorio parlando loro di altre destinazioni e altri siti. Un peccato, perché una proposta turistica più organica e definita potrebbe essere efficace per trattenere i viaggiatori in città anche più a lungo».

Una situazione confermata da Valentina Riccio che gestisce e dirige l'Hotel Europa con Bruno Romano. «Per questi tre giorni siamo al completo. Ci sono molte famiglie con bambini e un bel gruppo di turisti. Sono venuti per la Reggia ma anche per visitare i mercatini di Natale al Castello di Limatola, un'iniziativa che continua a richiamare centinaia di persone. Dopo questo boom, però, il movimento si ferma: abbiamo solo qualche prenotazione nei giorni di Natale. Purtroppo, neppure gli eventi organizzati a Caserta, sembrano poter dare un impulso significativo all'andamento turistico. Anche perché non ne è stata data adeguata e tempestiva comunicazione.

Così, tali iniziative finiscono per attrarre solo turisti locali, che non vengono da così lontano per avere necessità di fermarsi in albergo a Caserta. Sarebbe opportuno, pertanto riflette Riccio promuovere il territorio e ciò che vi si fa con spot televisivi capaci di raggiungere un pubblico più vasto e lontano. Così, questo periodo rimane, per noi di bassa stagione, pur avendo sul territorio monumenti che potrebbero essere visitati e apprezzati in ogni momento dell'anno».

Troppo competitive, inoltre, le altre mete turistiche campane rispetto a Caserta. «Siamo pieni in questo fine settimana, ma non c'è ancora movimento turistico legato al Natale. È vero - dice Sebastiano Simone, direttore dell'Hotel dei Cavalieri - che il turista è abituato a decidere più sotto data, dunque, non è detto che qualcosa in più non si possa vedere. Anche se non possiamo dimenticare che il nostro territorio è, purtroppo, penalizzato dalle vicinissime Napoli, con le sue bellezze e la tradizione legata strettamente al Natale con l'arte dei pastori, e Salerno, che non avendo questo background, negli anni scorsi, si è saputo creare un evento come Luci d'artista che continua ad attrarre migliaia di persone. Quest'anno, certo - aggiunge Simone - qualcosa in più si sta facendo, ma prima che l'offerta casertana riesca a trovare un suo spazio nei circuiti turistici già collaudati, ci vorrà del tempo. Senza contare che, forse, se si fosse già partiti con la tassa di soggiorno si sarebbe potuto avere altra disponibilità finanziaria da investire anche già sul Natale».

E i numeri e la condizione per raccogliere una somma consistente dalla tassa di soggiorno, Caserta ce li ha eccome, atteso che sono 982 le camere nelle strutture ricettive (compresi i b&b) cittadine, per un totale di 1.800 posti letto, senza contare quelli dell'Hotel Vanvitelli (con 240 stanze) e del Novotel (126) che insistono sul territorio di altri comuni. Dove, peraltro, si conta lo stesso afflusso di turisti. «Siamo quasi pieni in tutte le strutture di nostra competenza, Vanvitelli e Novotel, che sono, appunto, fuori Caserta, ma anche il Royal in pieno centro cittadino. Certo - sottolinea Daniele Garofalo, direttore delle tre strutture - da noi, soprattutto negli alberghi che abbiamo fuori città, arriva anche chi non trova accoglienza a Napoli, dunque ci avvantaggiamo del successo turistico partenopeo. Né si può immaginare che gli eventi che si organizzano in città siano in grado di determinare la scelta di Caserta per un viaggio. Tali iniziative, semmai, contribuiscono a rendere migliore la qualità della visita e del soggiorno. Inutile negarlo, da noi si viene per la Reggia. E se, poi, si trova qualcosa di bello da fare qui, si riparte con una impressione migliore».