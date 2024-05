Cambiamento climatico e agricoltura continuano a proseguire il loro percorso comune, e anche questa volta le novità non contemplano elementi positivi ma coincidono con la necessità di attendere, temere e allora sperare. Così Coldiretti Caserta fotografa la realtà dell'ultimo periodo lanciando immediatamente una preoccupazione, in particolare sulla produzione di mele e susine. E chiarisce subito che non si tratta di una questione di qualità bensì di produzione, di quantità, in un discorso che procede parallelamente all'aspetto economico.

Il problema sta infatti nelle basse temperature costanti che quest'anno sono mancate e, nella loro assenza, hanno influito sullo sviluppo delle piante. «Nel corso degli ultimi incontri i produttori della provincia di Caserta ci hanno segnalato una difficoltà che riguarda le piante arboree e il rischio che non arrivino al frutto perché non hanno raggiunto il grado termico di freddo durante l'inverno».

A spiegarlo è Giuseppe Miselli, direttore della territoriale casertana che sottolinea come la discussione si concentri particolarmente su mele e susine. «D'inverno le piante vanno in riposo vegetativo e riducono le loro funzioni fisiologiche per poi risvegliarsi in primavera. Ma affinché questa sorta di letargo dia buoni risultati c'è bisogno di temperature invernali che quest'anno non sono state raggiunte. Ecco allora che adesso tante gemme non hanno completato il loro sviluppo perché sono infruttifere: significa chiaramente che non daranno frutti, che ci saranno mancate produzioni e mancate vendite».

Miselli stesso ricorda alcune delle maggiori zone fruttifere della provincia, che partendo da nord iniziano da Caianello fino a Sessa Aurunca, ma guardano anche a Mondragone e Capua, e ai territori limitrofi. «Per le mele parliamo di un periodo di raccolta nei mesi di settembre e ottobre. Ed è in quella circostanza che le aziende raccolgono letteralmente i frutti fisici ed economici di un impegno durato diversi mesi.

Quella che viviamo in queste settimane è però una fase determinante nel percorso che conduce alla raccolta, perché se le gemme non vanno in allegagione vuol dire che sono vuote e non c'è la formazione del frutto. Una riduzione più o meno consistente della produzione avrebbe di sicuro un impatto sulla quantità dei prodotti casertani sul mercato, ma rappresenterebbe un danno economico importante per le aziende che il prossimo autunno non arriveranno quindi a mettere a reddito ciò su cui hanno lavorato e investito. Nonostante siano tutti impianti che hanno già superato il periodo di ammortamento, ci sono comunque costi di potatura, concimazione e trattamenti che non troverebbero copertura».

Se è vero che si tratta ancora di un rischio da quantificare più avanti nel tempo in percentuali e numeri, lo spavento arriva anche dal ricordo di un periodo per nulla lontano. «Il 2023 è stata un'annata drammatica. C'è stato il caldo, ci sono state le piogge insistenti, ci sono state condizioni che hanno ridotto drasticamente la produzione del mondo agricolo». Lo scorso novembre, la stessa Coldiretti riferiva di un calo della produzione della mela Annurca che vede il territorio casertano contribuire con l'80% del totale - pari almeno al 30 per cento. «Nelle prossime settimane avremo la possibilità di valutare meglio la situazione, ma ancora una volta possiamo constatare che la stipula di polizze assicurative è il sistema più efficace per mettersi al riparo».

Non di frutti ma più in generale di terreni agricoli parla invece il decreto legge Agricoltura firmato poi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel testo c'è anche un'ampia parte relativa al divieto di impianti fotovoltaici direttamente a terra sui terreni agricoli, anche se con alcune eccezioni. «Per noi è una vittoria e un elemento estremamente positivo», ha aggiunto il direttore provinciale. «Non solo in generale per la salvaguardia dei terreni agricoli in tutta Italia, ma soprattutto per la nostra provincia che subisce molto questo fenomeno e che vedrà un fruttuoso utilizzo di questa norma».