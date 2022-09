Alvignano, 90enne si ferisce mentre pulisce la sua pistola

La custodiva in casa come un cimelio di guerra, era di suo nonno e poi di suo padre: la pistola dei primi del ’900 era per lui più di un arma. Peccato che, ieri, si sia ferito e sia stato pure denunciato per possesso abusivo di armi. Questa è la disavventura di un novantenne di Alvignano che, nell'intento di pulire la pistola dei suoi avi, ha accidentalmente esploso un colpo ferendosi a una mano e alla gamba sinistra. Solo per una fortuita coincidenza, non ci ha rimesso la vita a 90 anni suonati.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese che, insieme al personale medico del servizio 118, hanno soccorso l'anziano nella sua abitazione.

L’uomo è stato trasportato all'ospedale civile di Piedimonte Matese per ulteriori accertamenti. Attualmente non è in pericolo di vita. Dalle immediate verifiche l'arma, il revolver apparentemente prodotto agli inizi del 900, priva di matricola, non è risultato regolarmente detenuto e quindi è stato sottoposto a sequestro.