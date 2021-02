CASERTA - Via Roma Caserta, strada trafficatissima e marciapiede stretto. Vi parcheggia prima un'auto costringendo i pedoni a camminare in strada. Poi il conducente di un'ambulanza si ferma sul marciapiede di fronte ad una rosticceria. Lui e il suo collega affianco, si intrattengono tranquillamente a mangiare la pizzetta nell'ambulanza. Se è una pausa di lavoro singolare che si è ostruito il marciapiede per consumarla, sei i due operatori sanitari erano in servizio peggio ancora. Come fanno a sfuggire al monitoraggio della centrale operativa?

