Sono ripresi ieri mattina in via Mascagni, al Parco Cerasola, i lavori per l’installazione di un’antenna 5G a opera di una compagnia telefonica. L’intervento, bloccato a febbraio dall’amministrazione comunale, ha ottenuto invece il via libera del Tar Campania, al quale la società aveva presentato ricorso dopo l’annullamento in autotutela effettuato dal Comune.

Con sentenza numero 3132 del 16 maggio, il tribunale amministrativo regionale ha dunque autorizzato la società a realizzare l’impianto, equiparandolo a un’opera di urbanizzazione primaria e quindi a un servizio di pubblica utilità. Per i giudici della settima sezione infatti non esisterebbero motivi ostativi in virtù del fatto che nei pressi del sito non ci sono strutture sanitarie, né asili nido mentre la scuola primaria più vicina si trova in via Rossini, che dista circa 300 metri da via Mascagni. Stando a quanto previsto dal vecchio regolamento comunale sulle stazioni radio base, approvato dall’amministrazione Falco 24 anni fa, la distanza massima da rispettare è infatti quella dei 75 metri.

Dal Comune intanto fanno sapere che la vicenda è tutt’altro che conclusa e che gli uffici sono già al lavoro per appellarsi al Consiglio di Stato. «Non ci fermeremo – fa sapere il vice sindaco e assessore alle attività produttive, Emiliano Casale – ci avvarremo di tutte le “armi” giuridiche a nostra disposizione per bloccare questa antenna, così come già fatto per l’impianto in via La Pira». In quel caso infatti il Tar Campania diede ragione all’Ente e bloccò i lavori, non solo per la vicinanza all’ospedale ma anche chiamando in causa la destinazione d’uso del terreno prescelto sul quale l’Ente aveva annunciato un ampliamento della struttura sanitaria. Il Comune nel caso di via Mascagni glissa tuttavia su responsabilità e cause.

La società, infatti, a suo tempo presentato una Scia, sulla quale era calato il silenzio-assenso degli uffici comunali, salvo poi revocare in autotutela quando i lavori erano già iniziati. «La verità è che il regolamento comunale è ampiamente superato – fa notare il consigliere di “Caserta Decide”, Raffaele Giovine – l’Ente dovrebbe dotarsi di un piano antenne che disciplini il settore e impedisca alle società di installare queste infrastrutture dove gli pare. Vanno individuate delle aree idonee, che si trovino lontano da case, scuole, strutture sanitarie e non solo. I residenti sono molto preoccupati. E giustamente, aggiungerei». Chiede una modifica del regolamento comunale anche il consigliere di FdI, Pasquale Napoletano, che sull’argomento ha depositato anche una interrogazione: «Ho l’impressione che ci troviamo di fronte a un paradosso o quantomeno a una situazione ambigua che innesca non pochi dubbi. Non si comprendono infatti i motivi per i quali nel caso di via La Pira, il Tar abbia dato ragione al Comune, e nel caso, molto simile, di via Mascagni, il tribunale abbia precisato che il regolamento comunale andrebbe adeguato».

La mancanza di un piano antenne

La tematica delle antenne ieri mattina è stata poi anche al centro della riunione della terza commissione, presieduta dal consigliere del Pd, Andrea Boccagna: «Le amministrazioni comunali sono sconfitte in partenza su questo fronte – spiega - per effetto della legge Gasparri che classifica questi impianti come beni primari, paragonandoli alla rete fognaria o ad altre infrastrutture simili. Un’assurdità considerato che nessuno ha ancora la certezza che le antenne 5G non siano nocive. L’unico modo per difendersi da queste installazioni è quello di redigere un piano antenne che in verità attualmente non esiste in quasi nessun Ente. La terza commissione ha già interessato del caso gli uffici Ambiente e Lavori pubblici. L’obiettivo è realizzare un piano ad hoc e farlo transitare nel Puc. Nel caso di via La Pira abbiamo dimostrato che c’era un interesse primario legato all’ampliamento della struttura ospedaliera, in via Mascagni invece la società Iliad si è appellata al fatto che non esistono vincoli». Sono su tutte le furie intanto i cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze dell’impianto, contrari all’antenna sin dal primo giorno, che ora non escludono azioni di protesta e che, pare, stiano valutando tutti i possibili strumenti a disposizione per fermare i lavori.