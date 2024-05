Via Antonio de Core, la giunta comunale dice sì. Il capoluogo rende omaggio ad uno dei suoi illustri figli e affianca all’immortalità delle sue tele quella affidata alla toponomastica.

«Rendere omaggio a un grande artista, - ha spiegato il primo cittadino, Carlo Marino -, ad un’eccellenza casertana, è stato il nostro intento. De Core, attraverso le sue opere, ha raccontato la società e la natura umana in maniera straordinaria e con spiccata sensibilità. Porterà il suo nome una strada che è in una zona importante della città, un luogo che sta vivendo un profondo sviluppo e che nei prossimi anni assumerà grande centralità. Ci è sembrato che fosse l’arteria giusta per tributare il riconoscimento a un uomo che ha dato lustro a Caserta in Italia e all’estero».

APPROFONDIMENTI Dacia Maraini vince il premio internazionale di poesia e letteratura «Casa hirta» Mondragone, i 400 anni dell’Incaldana: torna il quadro restaurato Pinacoteca di Mondragone, Sorrentino sarà il primo direttore

Era stato Gianpaolo Iaselli, già sindaco di Caserta, ad inoltrare la proposta insieme al critico d’arte Giorgio Agnisola, al presidente dell’Assostampa casertana, Michele De Simone, agli artisti Bruno Donzelli e Battista Marello e al giornalista Franco Tontoli. «Intitolare una strada ad Antonio de Core - ha dichiarato Enzo Battarra, assessore alla cultura, esperto d’arte - è un riconoscimento legittimo e significativo. Si va a rimarcare certamente la statura internazionale dell’artista, il suo linguaggio innovativo, la sua capacità tecnica, ma si va a dare un tributo anche all’indomabile organizzatore di grandi eventi artistici nella città di Caserta. In più de Core è stato veramente un “maestro”, il docente che ha fatto appassionare all’arte tanti studenti, punto di riferimento per gli artisti della sua generazione e di quelle successive. L’intitolazione di una strada a un artista affermatosi a partire dagli anni Sessanta dà valore a tutto il movimento artistico che la Terra di Lavoro ha espresso in quell’epoca, raggiungendo negli anni Settanta e Ottanta livelli di grande prestigio e risonanza».

Classe 1936, de Core a Caserta era nato e ha vissuto fino alla scomparsa avvenuta nel 1996. Protagonista dell’arte in Terra di Lavoro, fu tra i promotori del prestigioso gruppo artistico Proposta ’66. Pluripremiato in tutto il Paese ha esposto le sue opere anche all’estero. Talento e profonda sensibilità i suoi connotati, con le sue opere è stato protagonista della vita culturale e sociale della sua epoca, dando prezioso contributo all’arte campana. Come dimenticare il suo Pulcinella impiccato ad un filo di modernità trasportato da una sorta di disco volante, sintesi di una tradizione che perdeva colpi e vita nell’indefinita furia della contemporaneità e le statue della Reggia di classica bellezza deturpate dalle così tristemente attuali scritte insensate, tentativo pedestre di affermare se stessi. Erano, e restano, sguardi sul mondo i quadri di de Core, erano e restano segni di civiltà. «L’amministrazione - ha aggiunto l’assessora ai Servizi Demografici, Emilianna Credentino - vuole intitolare gli spazi pubblici a personalità di grande qualità, che rappresentano un esempio per le future generazioni. Antonio de Core è stato un eccellente artista e siamo orgogliosi di potergli rendere omaggio con un atto così significativo».