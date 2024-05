È in programma per sabato il sopralluogo della seconda commissione "Lavori Pubblici" a San Leucio dove, nel mirino dei consiglieri, sono finiti i ritardi di realizzazione della bretella progettata per deviare il transito dei mezzi pesanti dal centro urbano della borgata, soprattutto per salvaguardare le abitazioni storiche dai tremori generate dal traffico. L'argomento è tornato in discussione con la segnalazione del consigliere Donato Aspromonte che ha chiesto agli uffici informazioni sugli interventi di allargamento dei marciapiedi annunciati dall'amministrazione, e poi non realizzati.

«Forse si è voluto risparmiare sugli espropri optando per una strada più stretta ma le modifiche progettuali che erano state annunciate non sono state realizzate e, nel frattempo, il cantiere resta bloccato nonostante l'importanza che quella strada ricopre per le comunità di San Leucio e Vaccheria» sostiene il consigliere di Forza Italia che segnala anche il primo danno arrecato ai nuovi arredi installati a piazza Madonna delle Grazie alla Vaccheria, intervento finanziato con i fondi del Pnrr e inaugurato la settimana scorsa dall'amministrazione. Uno dei paletti di ferro appena installati è stato divelto ed è finito a terra. «Speriamo - conclude Aspromonte - che non sia solo una anticipazione di quello che vedremo nelle prossime settimane. I paletti sono installati superficialmente e non in profondità contribuendo alla loro precarietà. Qualcuno deve spiegare il perché di queste scelte».

Intanto, in seconda commissione, è stato avviato anche un confronto sul tema sosta dopo che nei mesi scorsi il gruppo si era preoccupato di chiedere maggiore attenzione all'amministrazione in vista del 2 giugno. Anche per evitare i disagi provati lo scorso anno a causa dell'alto numero di visitatori in cerca di un parcheggio. A confermare l'assenza di novità è il presidente della seconda commissione Pasquale Antonucci. «Non abbiamo ricevuto indicazioni in queste ultime settimane dagli uffici - conferma il consigliere di Italia Viva -. Un passo avanti è stato fatto con l'apertura del parcheggio "Pollio" ma non possiamo dire che sia completamente sufficiente alle esigenze della città. Al momento siamo fermi anche con i lavori al parcheggio di piazza IV Novembre che è un'altra area fondamentale per la città. Stiamo insistendo ancora affinché si trovino soluzioni rapide per migliorare la ricettività senza appesantire il traffico cittadino».

Anche il tema della nuova Ztl a San Leucio è fonte di preoccupazione per i consiglieri: «Credo - conclude Antonucci - che siano segnalazioni di cui dobbiamo tenere in considerazione magari avviando la nuova Ztl in maniera sperimentale per valutare rapidamente eventuali correttivi da applicare in caso di necessità». Ribadisce le sue perplessità anche Pasquale Napoletano di Fdi: «La configurazione attuale non tiene conto delle esigenze reali dei residenti senza garage. C'è bisogno di rivedere il disciplinare permettendo ai residenti di parcheggiare in strada o nelle piazze, garantendo così una soluzione equa e sostenibile. È fondamentale rispettare i diritti dei residenti».