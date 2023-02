Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

CARNEVALE

Il Carnevale di Capua, in programma da giovedì fino al 21 febbraio, sarà ricco di ospiti, a partire dalla madrina Monica Sarnelli fino all'orchestra diretta da Demo Morselli e Marcello Cirillo, protagonista del gran ballo in maschera. Attesi dai bambini il Carnevale di Casapulla, con i gonfiabili a tema “Mario Bros”, e di Sant’Arpino, con clown, giochi e zucchero filato.

MANIFESTAZIONI

Alessandro Haber è il direttore artistico di “Comunalia”, al teatro “Parravano” di Caserta con nove spettacoli gratuiti fino al 17 aprile. Si comincia mercoledì con Luca Saccoia in “Natale in casa Cupiello”. Prenotazioni sul sito www.eventbrite.it a partire da 72 ore prima di ogni evento.

MUSICA/1

Musica e solidarietà venerdì al teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta con il concerto dei Nantiscia. Sul palco, con il gruppo, tanti amici artisti, da Raffaele Cioppa a Franco Mantovanelli, a sostegno dell’associazione no profit Venti di Speranza.

MUSICA/2

Giovedì all’Auditorium Bianca D’Aponte di Aversa il concerto del duo Musica Nuda, con la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti. In vent’anni di carriera i due artisti hanno realizzato più di 1.600 concerti in tutto il mondo, prodotto nove dischi in studio, quattro dischi live e un dvd.

PLANETARIO

Al Planetario di Caserta mercoledì un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e della scienza con "Galilei e la nascita dell'astronomia moderna” (sconsigliato a minori di 12 anni). Lo spettacolo guida lo spettatore alla scoperta del funzionamento del cannocchiale e propone alcune cruciali lettere e passi dal Sidereus Nuncius, accompagnati dalle musiche del tempo.

SAN VALENTINO

Alla Pasticceria Contemporanea di Caserta martedì per le coppie è in programma “L’amore si fa in cucina”, una sfida culinaria con in palio un corso di cucina e, a seguire, la cena dedicata agli innamorati. Sempre a Caserta, Public House – Burger Gourmet di Ornella Buzzone propone per l’occasione lo speciale panino Polpo Rock’n’ Love, mentre nel suo Le Colonne la chef Rosanna Marziale ha studiato un menù tutto in rosso, dalla pizza al contrario dal “cuore mio” al dessert di foresta nera.

TEATRO/1

Da mercoledì al teatro Lendi di Sant’Arpino la comicità di Biagio Izzo, che presenta in anteprima nazionale “La coppia strana”. In scena con l’attore napoletano ci sarà Mario Porfito per raccontare la storia di due attori in tournée, complici e solidali, d’accordo su tutto, in un susseguirsi di attenzioni e premure talmente inverosimili da risultare esilaranti.

TEATRO/2

Venerdì nella Biblioteca Diocesana di Piedimonte Matese va in scena “Il quadro”, performance teatrale dal testo di Eugene Ionesco a cura di Scuola di Teatro il Pendolo, Associazione "Il Colibri'", con Claudia Orsino, Vincenzo Di Marco ed Angelo Rotunno per la regia di Antonio Iavazzo.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)