Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI/1

“Il Re Sole e la sua corte” è lo spettacolo in cupola digitale che il Planetario di Caserta sceglie di mostrare il giorno di Santo Stefano ai piccoli spettatori tra i 5 ed i 13 anni, che dalle 18.30 potranno esplorare lo spazio con mamma e papà. Prevista anche la visita al percorso museale.

BAMBINI/2

L’associazione culturale La barca di Teseo ha organizzato per i più piccoli “Caro Babbo Natale, ti scrivo...”, una raccolta e lettura delle letterine rivolte appunto a Babbo Natale. L’evento, partito lo scorso 8 dicembre, culminerà sabato nella villa comunale Santa Maria delle Grazie, a San Nicola la Strada.

MERCATINI NATALIZI

Si conclude domenica a Pozzovetere “Botteghe artigianali”, la rassegna ospitata nell’Antica dimora Santa Maria del Pozzo. Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 un’ampia proposta di oggettistica, ceramica, sculture ed eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

MUSICA/1

Domenica, alle 11.15, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta si conclude l'edizione 2021 dell'Autunno Musicale con il "Concerto per un giorno di Festa". Il programma prevede l'esibizione di Giovanni Angeleri (premio Paganini 1997) che eseguirà un repertorio che va da Shubert a Beethoven.

MUSICA/2

Domenica al Real Sito di Carditello la musica del Flò Quartet. Il concerto, che è a cura dell’associazione musicale Pergolesi, è un viaggio nella musica popolare in cui non mancheranno i brani natalizi più amati. Inoltre per i partecipanti è prevista una visita guidata alla Reggia e una degustazione dei vini di Carditello.

MUSICA/3

Domenica Francesco Di Bella tornerà in concerto con “Ballads” al Mr. Rolly's di Vitulazio. L’ex frontman dei 24Grana farà ascoltare al pubblico le sue canzoni dalle 22.

NATALE DA FAVOLA

Fino a domenica al Belvedere di San Leucio c’è “Natale da Favola”. I bambini, dalle 11, potranno divertirsi tra caccia al tesoro e laboratori a tema, mentre per gli adulti sono in programma visite guidate al sito di epoca borbonica.

SPETTACOLI

Si terrà domenica, alle ore 19.30, nel Duomo di Aversa lo spettacolo “Con un fiore tra i denti. Donne che pregano per altre donne”. Nato da un’idea di Rachele Arena, Don Francesco Cuciniello, Veronica Della Noce, Diana Pagano e Serena Di Biase, lo spettacolo si propone di far riflettere sulla donna e sulla sua dimensione sociale.

TEATRO

Domenica nella sala mostre del Quartiere Militare Borbonico di Casagiove prosegue la rassegna “Nat’Arte”. In scena, dalle 18, Nunzia Schiano con "Femmene", galleria di donne forti e fragili allo stesso tempo.

