Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

Ad Alvignano, in piazza Notarpaoli, sabato e domenica c'è il Villaggio della Mozzarella. Il festival permetterà di assaggiare le specialità di rinomati caseifici locali. Non mancheranno dimostrazioni di filatura della mozzarella, attività didattiche per i più piccoli e concerti come quello dei 99 Posse.

A Maddaloni torna l'International Street Food.

Da venerdì a domenica in piazza don Salvatore D'Angelo si potranno assaporare le eccellenze del cibo di strada italiano e straniero. Un viaggio nel gusto, dal panuozzo di Gragnano alle bombette della Puglia fino alla cucina messicana.

Vincenzo Afiero, autore della raccolta di poesie "'E t'accarezzo", venerdì è il protagonista dell'incontro della serie "Note a piè di pagina" nella Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere. A conversare con l'autore saranno Giuseppe Nappa, giornalista e direttore di "Occhio all'Artista Magazine", e l'assessora comunale alla Cultura Anna Maria Ferriero.

Appuntamento con la musica venerdì alla Andy Osteria, nella frazione casertana di Ercole. Sul palco Ruby & I Per Caso Band, ovvero Ruby Cecere (voce), Peppe Nubifero (batteria), Gennaro Di Patria (basso) e Sergio Di Maio (tastiere).

Il Festival Organistico dell'Associazione Anna Jervolino prosegue sabato a Castel Campagnano, nella chiesa di S. Maria ad Nives. Maria Greco all’organo eseguirà brani di Bach, Brahms, Vivaldi, Valerj, Bossi.

A Casi, frazione di Teano, arriva alla sua ottava edizione la Sagra dei Palluottoli, ovvero le polpette di pane con salsiccia paesana. L’evento è in programma sabato, a partire dalle 19. Per l’intera serata sugli stand, accanto a questo piatto tipico della tradizione locale, tante altre delizie della gastronomia del territorio.

Il Teatro Civico 14 di Caserta chiude la sua stagione teatrale con “Opera Didascalica”, in scena sabato e domenica. Vincitore del Premio Leo de Berardinis 2021 e del bando Call from the aisle 2021, lo spettacolo è scritto e diretto da Alessandro Paschitto, anche tra gli interpreti insieme con Raimonda Maraviglia e Francesco Roccasecca.

Al Nostos Teatro di Aversa domenica Claudio Morici porta in scena lo spettacolo “La malattia dell’ostrica”. Questa produzione del Teatro Metastasio di Prato offre uno sguardo intenso sulla vita di autori come Cesare Pavese, Emilio Salgari, Campana, Gadda, e riflette sulle loro esperienze personali, anche in relazione alla malattia mentale e ai disturbi psicologici.