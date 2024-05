Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Martedì il giornalista Michele Giorgio è al teatro Don Bosco di Caserta, ospite del Cineforum di Caserta Film Lab, in occasione della proiezione di "Erasmus in Gaza", documentario firmato da Chiara Avesani e Matteo Delbò. L’ingresso è gratuito.

FOOD

A Parete ritorna la Festa della fragola, da venerdì a domenica nella Villa Comunale. Maestri pasticcieri e gelatai proporranno le loro creazioni realizzate con le fragole locali. Non mancheranno attività rivolte ai più piccoli, come un laboratorio di lettura, ed ospiti, come gli attesi Gigi e Ross.

LIBRI

Venerdì alla libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, è in programma la presentazione di "Futuro interiore" di Maurizio Crispino.

Conversano con l'autore le docenti del liceo "Nevio" Laura Baldi e Mariateresa Verona.

MANIFESTAZIONI

Martedì Veronica Maya apre al teatro Lendi di Sant’Arpino la XXIV edizione di PulciNellaMente. Nel corso della serata si metteranno in scena due opere teatrali, “Il bosco che corre” e “Il giardino perfetto”, con protagonisti gli allievi dell’Istituto “Mondo Libero”.

MUSICA

Il cantautore campano Giobbe venerdì è in concerto al Wine bar Ralph, in via Unità d’Italia a Caserta. Ingresso libero ma su prenotazione.

TEATRO

Mercoledì al teatro Comunale "Costantino Parravano" di Caserta Fabbrica Wojtyla porta in scena la pluripremiata comedia “Prova d’attore”, satira sottile sul “sistema” del mondo dell’Arte e sullo “stato del Teatro”. I proventi della serata saranno devoluti in beneficenza a sostegno delle fasce deboli del territorio.