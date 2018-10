Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di P.B., considerata responsabile di furto all'interno di una stanza di degenza dell'Ospedale di Caserta e contestuale violazione del divieto di ritorno nel comune di Caserta.Le indagini sono scattate a seguito del furto di un portafoglio segnalato da una donna all'interno dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, nei locali dedicati al reparto day surgery, lo scorso 20 luglio. La vittima, ascoltata dai militari del Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Caserta, ha dichiarato che, mentre si trovava in ospedale dove si era recata per esami diagnostici da parte di un familiare, la sua attenzione era stata attirata da una donna, poi identificata in P.B., la quale, in modo sospetto, stazionava nel reparto in questione, pur non avendo apparentemente alcuna motivazione.La vittima, dopo essersi momentaneamente assentata dalla stanza di degenza dove si trovava il congiunto, appena rientrata, ha notato che la sua borsa, lasciata in precedenza su di una sedia di fianco al letto, aveva la chiusura lampo aperta ed era stata appoggiata alla sedia in modo difforme.Avendo riscontrato la mancanza del portafoglio, ha chiesto spiegazioni alla donna ancora presente nella stanza. P.B., in un primo momento, ha negato ogni responsabilità ma, al sopraggiungere degli infermieri richiamati dalle urla della vittima, ha ammesso il furto e ha restituito il portafogli alla vittima. I successivi accertamenti, oltre a far emergere diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, hanno consentito di appurare che la stessa era gravata dal divieto di ritorno nel comune di Caserta