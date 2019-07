Martedì 30 Luglio 2019, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due basisti di una rapina commessa il 19 marzo scorso nel Casertano, ai danni di una coppia di coniugi imprenditori, sono stati arrestati dai carabinieri rispettivamente a Minturno e a Scampia per rapina aggravata, lesione aggravata e detenzione di porto illegale di arma. I due, D.A., 32 anni e G. U., 43 anni - il primo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il secondo in carcere - erano stati i complici di una rapina commessa con altre due persone (già in carcere) durante la quale furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.I due si impossessarono di monili preziosi di ingente valore, tutto poi recuperato e restituito alle vittime. Le indagini dei carabinieri di San Prisco coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, si sono avvalse di intercettazioni, analisi dei tabulati e della copia forense del contenuto di un cellulare sequestrato ai primi arrestati appena dopo la rapina. Il fermo dei due basisti è stato firmato, rispettivamente dai gip dei tribunali di Cassino e Napoli, competenti per territorio.