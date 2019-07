Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:29

Arrestato carrozziere considerato il mago delle auto rubate. È finito agli arresti domiciliari un uomo di 53 anni di Trentola Ducenta, con l'accusa di ricettazione, riciclaggio e violazione di sigilli. Lo hanno sorpreso i carabinieri della locale stazione nella sua autocarrozzeria, già sequestrata in una precedente attività per reati ambientali, mentre smontava parti meccaniche ed elettriche dalla carcassa di autovettura Peugeot 208.I militari dell'Arma, rilevata la rimozione dei sigilli, hanno fatto irruzione all'interno dell'officina ed hanno sorpreso Faraldo proprio mentre era impegnato nell'opera di smontaggio di un'auto. Nel corso dell'ispezione è stato accertato che si trattava di una vettura rubata lo scorso mese di giugno ad un 27enne dell'agro aversano. I pezzi della Peugeot erano pronti per essere venduti come ricambi e rifornire un mercato parallelo.