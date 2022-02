La polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina, colpito da un provvedimento di esecuzione di pena emesso nel 2020 dal tribunale di Napoli. Gli operatori del commissariato di Marcianise, nell’ambito dei servizi finalizzati alla compiuta identificazione delle persone straniere, hanno accertato l’esatta identità dell’uomo che aveva fatto richiesta di regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale.

Dall’esito delle verifiche effettuate anche grazie attraverso l’incrocio delle informazioni presenti nella banche dati, emergeva a carico dello stesso un ordine per la carcerazione, dovendo espiare la pena di quattro mesi di reclusione per reati vari. Dopo le formalità di rito, la persona veniva associata presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Venere, in esecuzione del provvedimento restrittivo pendente nei suoi confronti.